Захарова назвала причину истеричной реакции Варшавы на инцидент с дронами

Польша раскручивает антироссийскую истерику ради сиюминутной политической выгоды, заявила на брифинге официальный представитель МИД России. Мария Захарова ответила на вопрос, почему Варшава проигнорировала предложение Москвы разобраться в происхождении залетевшего в польское воздушное пространство беспилотника.

Дипломат напомнила, что Варшава неоднократно выдвигала голословные обвинения в адрес России. По словам Захаровой, такая патологическая русофобия, которая стала частью местной политической традиции.

В МИД подчеркнули, что серьезное расследование, поиск доказательств в планы польских элит не входят. Их интересует не установка истины - им нужен повод для раскручивания антироссийской истерики, приводит слова Захаровой ТАСС.