ВС России поразили производство дронов ВСУ в районе Херсона

Цех по производству украинских дронов стал целью удара ВС России. Кадры объективного контроля результатов ракетного удара опубликовало Минобороны.

По данным военного ведомства, цех располагался в районе Херсона. Удар нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Точность попадания контролировал российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Днем ранее координатор подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил о серии массированных ударов по Харькову. В результате были уничтожены 100 наемников из стран НАТО. Помимо наемников под ударами российских "Искандеров" оказалось крупное хранилище горюче-смазочных материалов.