Число пострадавших от удара ВСУ по Белгородской области увеличилось до 11

Двое пострадавших в результате удара ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань находятся в тяжелом состоянии. Общее число раненых увеличилось до 11, сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Украинские войска обстреляли ракетами поселок Маслова Пристань утром в среду. По предварительным данным, погибли двое мужчин и молодая женщина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о десяти раненых мирных жительницах, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Частично разрушено здание физкультурно-оздоровительного центра, повреждены два многоквартирных дома и семь автомобилей. По последним данным, всего после обстрела ранены 11 человек, четверо отпущены на амбулаторное лечение. Четыре человека во 2-й городской больнице, трое в областной больнице, передает РИА Новости.