Взрывы гремели этой ночью на объектах ВСУ в тыловых районах Украины. Наши войска нанесли массированный удар в ответ на атаки по российским энергообъектам. Сильные пожары в портах Одесской области, которые боевики используют для перевозки военных грузов. В Сумской - детонации на заводе по ремонту бронетехники.

В зоне СВО на Запорожском направлении операторы FPV-дронов группировки "Восток" подбили два вражеских танка. Боевые машины засекла разведка в районе села Новое. Точными попаданиями бойцы уничтожили технику.

На красноармейском направлении экипаж танка Т-80 группировки "Центр" ликвидировал замаскированный опорник и живую силу неонацистов. Удар по радикалам нанесли с закрытой огневой позиции. Получив подтверждение о поражении целей, танкисты сменили место дислокации. Главная задача - поддержка штурмовых подразделений, которые продвигаются вглубь обороны противника.

На сватовско-купянском направлении спецназ группировки "Запад" сбил украинский разведывательно-ударный дрон "Баба-Яга". Вычислив постоянный маршрут тяжелого беспилотника, военные организовали огневую точку, выждали и точными выстрелами нейтрализовали его. Обнаруженные на месте падения аппарата фрагменты корпуса и электронные компоненты отправили для исследования вражеской техники.