Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Минобороны представило новых героев СВО.

Младший сержант Анар Асадов, скрытно пробравшись к опорнику ВСУ, подорвал его с помощью противотанковой мины, уничтожив двух боевиков. А после Анар в одиночку зачистил позицию неприятеля и удерживал рубеж до подхода подкрепления. За проявленную отвагу Асадов представлен к ордену Мужества.

Младший сержант Максимилиан Дертеев, рискуя собой, обошел вражеское укрепление с фланга, метким огнем ликвидировал трех националистов и занял опорный пункт противника. За смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Дертеев представлен к ордену Мужества.