Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на четверг, 9 октября, 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, девять дронов ликвидировали над территорией Волгоградской области, по три – над Брянской и Курской областями, по одному – над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

В Волгоградской области произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса из-за атак украинских БПЛА. В Котовском районе из-за падения обломков беспилотников частичные повреждения получило здание котельной.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в своем Telegram-канале, что из-за атак дронов в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание — вспыхнула сухая трава в поле и двор жилого дома. Пожары удалось быстро потушить. Пострадавших нет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.