Москва не раз предупреждала Вашингтон: не надо приближаться к границам России. Очередным шагом США в направлении российских границ может стать передача Киеву ракет Tomahawk. Но у Москвы есть хороший ответ, считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Обозреватель считает, что "приставить пистолет к жирной заднице США" позволит размещение ракет "Орешник" на Кубе. По мнению эксперта, на Кубу могли бы вернуться не только центр электронной разведки, но базы российских сухопутных, морских и военно-воздушных сил.

Есть и альтернатива этому плану. Как отмечает Баранец, вместо размещения на Острове Свободы ракет "Орешник" дальностью 5,5 тысячи километров можно отправить на Кубу оперативно-тактические комплексы, способные поражать цели на дистанции 2-3 тысячи километров.