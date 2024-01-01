Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан. Главное

Владимир Путин сегодня прибыл в Таджикистан с двухдневным государственным визитом. В Душанбе российский лидер проведет переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном. Планируется обсудить вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества. К подписанию подготовлены совместное заявление глав государств, а также солидный пакет соглашений в различных областях. Там же, в столице Таджикистана, Владимир Путин примет участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

Едва самолет российского лидера останавливается, вокруг начинает кипеть работа. Вот подгоняют трап. Следом тянут красную ковровую дорожку. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречает Владимира Путина в аэропорту лично.

Вот они вдвоем идут по красной ковровой дорожке, вдоль которой принимающая сторона установила клумбы с живыми цветами. Дань уважению гостю, к приезду которого Таджикистан активно готовился. Учитывая, что это государственный визит. На улицах много российских флагов. А в центре Душанбе размещен огромный портрет российского президента. Как раз на площади "Дружбы", куда Владимир Путин едет прямо из аэропорта, чтобы возложить венок к памятнику Исмоилу Сомони.

Монумент основателю первого таджикистанского государства Исмоилу Сомони является доминантой на площади Дружбы в Душанбе. В нескольких минутах отсюда находится резиденция президента Таджикистана "Дворец нации", который на несколько дней превратится в главную политическую площадку на всём постсоветском пространстве.

Впрочем, основные мероприятия госвизита намечены на завтра. Они включают и двустороннюю встречу с президентом Таджикистана. И переговоры в расширенном формате. А пока - неформальный обед с Эмомали Рахмоном. В Душанбе с российским президентом прибыла внушительная делегация. Руководители десяти министерств. Включая Минобороны, МВД. Также в полном составе будет присутствовать экономический блок правительства.

"Россия - ведущий торговый партнер Таджикистана с долей во внешней торговле с республикой более 22 процентов. Кстати, товарооборот в 2024 году увеличился более чем на 7 процентов, до 1,5 миллиардов долларов. И за 7 месяцев текущего года рост продолжается", - отметил Юрий Ушаков, помощник президента России по международным делам.

Растёт он в целом и с государствами СНГ. Доля расчетов в национальных валютах между этими государствами уже достигла 96 процентов. Дань современным санкционным реалиям. И турбулентности в мировых делах. Эти темы уже в пятницу в Душанбе будут обсуждать на саммите Россия - Центральная Азия и заседании глав СНГ. Как и новый формат Содружества. Речь идет о привлечении третьих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации.

К СНГ в качестве наблюдателя, говорят эксперты, может присоединиться и ШОС. Во всяком случае, такую заявку Шанхайская организация сотрудничества уже подала.

"В настоящее время мы наблюдаем очень большую турбулентность геополитического, даже геостратегического формата. Поэтому здесь дружественные страны должны больше консолидироваться и больше объединяться для устойчивого роста", - отметил Абдугани Мамадазимов, доцент факультета международных отношений Таджикского национального университета.

В целом же повестка саммита СНГ включает 18 пунктов. В том числе речь пойдет и про взаимодействие в области обороны. Лидеры планируют обсудить концепцию военного сотрудничества, рассчитанную до 2030 года. В центре внимания будет, разумеется, и борьба с терроризмом.