Номинантами премии "Евразия" стали более трех тысяч человек из 27 стран

Более трех тысяч человек из 27 стран. Таково число номинантов на премию "Евразия", учрежденную в этом году одноименной российской некоммерческой организацией в партнерстве с Россотрудничеством. Это первая в истории международная награда за вклад в сохранение традиционных ценностей, популяризацию русского языка, укрепление культурных связей на евразийском пространстве. Торжественная церемония награждения пройдет 29 октября в Национальном центре "Россия". О новом проекте сегодня рассказали на пресс-конференции в Москве.

Поддержать инициативы тех, кто укрепляет народную дипломатию, сохраняет историческую память и традиционные ценности. Вне зависимости от обстоятельств. В этом миссия международной премии "Евразия".

"Для нас - для АНО "Евразия", для Россотрудничества - премия Евразия - это что-то больше, чем премия. Это объединение. Это то, о чем говорит наш президент - Владимир Владимирович Путин, когда говорит, что здоровых сил гораздо больше, чем кажется. Нужно просто объединяться", - отметила Алена Аршинова, депутат ГД СФ РФ, председатель Совета АНО "Евразия".

Это многоголосье проектов и инициатив. Около 4 тысяч номинантов из 27 стран. "Это прекрасный инструмент для того, чтобы поддержать именно общественные, частные инициативы по тому, как сделать жизнь лучше, как укрепить связи на евразийском пространстве", - заявил Евгений Примаков, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Надежда Шамне участвует в номинации "Дело сердца: помогать". Объединила детей и родителей в помощи бойцам СВО, ведь ее сын сейчас на передовой.

"У нас деятельность заключается не только в изготовлении маскировочных сетей, но и разноплановая помощь. Это изготовление сухих супов и каш. И выполнение запросов бойцов", - говорит Надежда Шамне, руководитель тылового движения фронта "Крылья Ангела", номинант Международной премии "Евразия".

Еще один важный проект - "Дети-Детям" - в номинации "Общественное признание". Российские школьники становятся наставниками для сверстников из других стран в изучении русского языка.

"В современном мире как никогда важно сохранять позиции русского языка, как языка международного общения, дружбы и культуры", - отметил Михаил Самохин, руководитель проекта "Дети-Детям: уроки русского языка за рубежом", номинант Международной премии "Евразия".

Призовой фонд - 25 миллионов рублей. Проголосовать за лучшие проекты может каждый до 19 октября на сайте премии "Евразия".