Дочь Даны Борисовой живет в приемной семье после скандала с ведущей: "Она меня ударит, я без зубов или уродиной останусь"

В семье Даны Борисовой летом произошел грандиозный скандал. Дочь объявила телеведущей, что та мешает ей строить карьеру, собрала чемодан и покинула квартиру. Борисова обратилась за помощью к Андрею Малахову.

Тогда ведущий предложил отправить Полину на перевоспитание в деревню. Так у девушки появилась приемная семья. Дочь Борисовой поселилась в селе Покровка Белгородской области.

Поначалу в деревне ей не нравилось. Привыкшая к жизни в городе Полина удивлялась, что не всегда ловит мобильная связь, что рядом нет кофеен и приходится пить растворимый кофе, а просыпаться нужно в 5 утра.

У семьи, которая приняла дочь знаменитости в своем доме, огромное хозяйство — они держат коров. Когда Полину попросили помочь с дойкой, она закатила истерику. "Нет, я отказываюсь! Она меня ударит, я без зубов или уродиной останусь. Она еще воняет, а платок этот", — кричала девушка.

Но женщина, присматривающая за наследницей Борисовой, оказалась очень терпеливой. Она пыталась все объяснить Полине, помочь ей преодолеть кризис.

"Ты мне за эти дни стала как дочь, я же люблю тебя, хочу, чтобы ты всему научилась, нам помогла", — сказала женщина в эфире шоу Малахова.

От таких слова дочь телеведущей растрогалась и сказала, что с мамой у нее уже давно серьезные проблемы, они не могут понять друг друга и постоянно спорят, а тут она впервые за долгое время почувствовала любовь и заботу. "Теперь я поняла, как важно иметь большую семью, где все относятся с пониманием и уважением друг другу", — призналась Полина.