Подробности исчезновения семьи Усольцевых: дочка должна была остаться дома, ее взяли в последний момент

28 сентября 64-летний Сергей и 48-летняя Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина вышли в поход в сторону горы Буратинка и пропали. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Ночью температура опускается до минус пят градусов, выпал снег, а неподалеку квадрокоптер зафиксировал двух медведей.

С момента пропажи семьи прошло почти 11 дней. Взрослые и ребенок ушли в лес в легкой одежде. Но есть надежда на то, что они все же взяли с собой теплые вещи и все то, что пригодится в случае непредвиденных обстоятельств. Как утверждают эксперты, спастись Усольцевы могут только если смогли развести огонь.

С 7 октября отрабатывается версия, согласно которой туристы могли попасть в провал. Сигналы с их телефонов последний раз были зафиксированы в районе скал в Партизанском районе Красноярского края.

Между тем появились подробности о том, что происходило с семьей перед походом. Как выяснилось, 5-летняя Арина должна была остаться с бабушкой, но в последний момент родители взяли ее с собой. Перед выездом из дома Ирина опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором рассказала, что они планируют путешествие.

"Сейчас муж помоет машину и мы поедем. Это будет поход, активный отдых, Ариша тоже готова. Мы ей предлагали остаться у бабушки или идти с нами, сказали, что долго идти. Она сомневалась, так как ходить не очень любит, но решила, что едет", — делилась Усольцева.

Супруги думали, что прогулка займет несколько часов. После этого они планировали провести время в домике на базе отдыха, но все пошло не по плану. Эксперты выдвигают множество версий о том, что могло случиться, но пока выйти на след Усольцевых не удалось. Один факт кажется особенно трагичным: по первоначальному плану дочь Ирины и Сергея должна была остаться с бабушкой.