Западу отдали приказ подтолкнуть мир к Третьей мировой войне. В этом убежден профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Как написал профессор на своей странице в социальной сети X, был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы очень сложно, считает эксперт.

При этом президент США Дональд Трамп, как стало известно, при угрозе начала мировой войны укроется в секретном подземном городе в Колорадо. Город-бункер Шайенн-Маунтин, представляющий собой целую сеть тоннелей, расположен на глубине около 600 метров.