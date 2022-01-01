Варшава и Берлин разыгрывают драму. Польша утверждает, что в руки правоохранительных органов попал украинский водолаз - главный подозреваемый во взрыве "Северных потоков". Берлин просит выдачи. Гордые поляки говорят решительное "нет". И стыдят Германию: "С нашей точки зрения, единственные, кому должно быть стыдно за это, кто должен помолчать, когда речь заходит о "Северном потоке-2", это те, кто решил построить "Северный поток-2".

История с поимкой неких украинских диверсантов-энтузиастов, которые набрали где-то взрывчатки, приехали в Европу, арендовали яхту и взорвали газопровод, своей правдоподобностью напоминает водевиль. Поверить в эту версию способен разве что умственно отсталый. В сентябре помощник президента России Николай Патрушев задал несколько вполне резонных вопросов. Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы?

Отмотаем немного назад. Полуживой Байден ведь предупреждал, причем прямым текстом: "Тогда в случае вторжения больше не будет "Северного потока", мы положим этому конец". Американский журналист Сеймур Херш провел расследование и нашел подтверждение тому, что взрывчатку на трубопровод установили американские военные водолазы во время учений НАТО в Балтике. 25 сентября 2022 года норвежский разведывательный самолет сбросил в балтийскую акваторию гидролокатор, который на следующий день привел в действие управляемые взрывные устройства.

Немцам, чья промышленная мощь десятилетиями зависела от поставок дешевого газа из России, совсем не хотелось выглядеть кончеными идиотами, которых наказал главный союзник. Родилась блестящая идея с украинскими водолазами. Одного из которых якобы арестовали в Польше. Но вот оригинальный поворот: поляки не выдадут водолаза по имени Владимир-З ни Берлину, ни кому-либо на свете, потому что его заслуга в том, что он нанес ущерб России. Так говорит руководитель бюро нацбезопасности Польши.

Цирк для дураков продолжает гастролировать. Публику кормят байками о том, как хорошо Европе без российского газа. Но только за первую половину этого года страны ЕС закупили сжиженного газа у нас на 4,5 миллиарда евро. Немцев убеждают, что правительство стабилизировало цены на энергоносители. На деле в 2025 году средняя стоимость отопления квартиры вырастет на 15 процентов и составит 1180 евро.

"США свое слово сказали. И мы знаем, кто взорвал "Северный поток-2", есть документы, которые не публикуют в Германии, потому что мэйнстримные СМИ этого не хотят и правительство этого не хочет", - так говорит Александр фон Бисмарк, потомок великого Отто фон Бисмарка, объединившего в 19 веке Германию.

