Немецкий политик по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда

Политик из Германии по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда немецкой армией в годы Великой Отечественной войны. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер принес извинения публично в Санкт-Петербурге.

Немецкий политик выступил на сессии Петербургского международного газового форума. Нимайер признал, что немцы, приезжающие в Россию, чувствуют, как две мировые войны испортили отношения стран, передает РИА Новости.

По словам Нимайера, он вспоминает о блокаде Ленинграда и склоняет голову перед погибшими. Он подчеркнул, что немцы не хотят повторения подобного когда-либо еще. Участники форума встретили слова политика аплодисментами.