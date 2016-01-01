Святящийся от счастья Дмитрий Шепелев вывел в свет красавицу-невесту

Роман между Дмитрием Шепелевым и дизайнером Екатериной Тулуповой начался в 2016 году. Их дети — сын ведущего Платон и дочь Екатерины от предыдущего брака Лада вместе ходили в детский сад и подружились. Дмитрий решил пригласить девушку на свидание, завязался роман.

Спустя два года возлюбленные съехались. Сейчас они вместе растят троих детей, включая общего сына по имени Тихон. Летом стало известно, что влюбленные подали заявление в ЗАГС. Но свадьба пока не состоялась.

При этом Дмитрий и Екатерина выглядят все такими же влюбленными. Они появились на ТВ-ужине в поддержку нового проекта шефа Константина Ивлева. Для выхода в свет 42-летний телеведущий надел черную футболку и коричневые брюки. Его избранница выбрала более элегантный образ — Тулупова появилась на людях в костюме с блузкой.

Фотографиями с мероприятия Шепелев поделился в соцсети. Поклонники Дмитрия рады, что он нашел свое счастье. Народ убежден, что рядом с Екатериной Шепелев светится. "Очень красивая пара"; "У Дмитрия любовь во взгляде"; "Я так за вас рада"; "Шепелев так изменился с Екатериной, молодец!" — пишут пользователи Сети.

Напомним, до отношений с Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев долгое время встречался с певицей Жанной Фриске. Летом 2015 года исполнительница скончалась от рака. У пары остался сын Платон, который живет в семье отца.