Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве российских газопроводов "Северный поток" шокировали главу МИД Венгрии. Петер Сийярто в недоумении: такие заявления заставляются задуматься о том, что еще можно взорвать, чтобы это считалось похвальным, написал министр в соцсети X.

Сийярто заявил: Венгрии не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов. Дональд Туск ранее заявил: проблема "Северного потока" была не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.

Слова Туска о подрыве российских газопроводов вызвали гневную реакцию и среди поляков. Польша — прекрасная страна: президент — сутенер, премьер — бандеровец, написали читатели интернет-издания Gazeta.pl. Пользователи отметили, что Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера и посоветовали ему уезжать на Украину, передает РИА Новости.