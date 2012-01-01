В Сеть слили фото 24-летнего внука умершего от рака Ильи Олейникова и народ ахнул: "Какой красавчик!"

Илья Олейников умер в ноябре 2012 года. Актер несколько лет боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. У артиста из "Городка" остался сын и внуки — Тимофей и Эвелина, третий наследник — Даниэль, появился на свет уже после смерти дедушки.

Сын актера Денис Клявер стал известным певцом, а его дети выросли непубличными. Когда музыкант поздравил старшего наследника с 24-летием, народ был удивлен. Тимофей уже совсем взрослый мужчина, да к тому же красавец. Певец обнародовал фото сына в блоге и сопроводил пост теплыми словами.

"С днем рождения, сын! Жизнь — непростая штука. Но я всегда спокоен за тебя, потому что знаю — у тебя хватит и ума, и стойкости, чтобы справляться с любыми трудностями", — обратился Денис к Тимофею.

К поздравлениям Клявера присоединились коллеги. "Денис, поздравляю! Какие вы счастливые", — написал Илья Дуров из группы "Динамит". А поклонники музыканта и вовсе завалили его сына комплиментами. Народ считает, что красоту Тимофей унаследовал от отца.

"Ого! Вот это у вас сынуля вырос!"; "Ах, как же бежит время.. Сын уже выше Дениса и такой взрослый"; "Тимофей то красавчик!" — пишут в комментариях к снимку пользователи Сети.

Отметим, что Тимофей родился во втором браке Клявера. Когда умер его дедушка Илья Олейников, парню было всего 11 лет.