Залужный опроверг информацию о планах баллотироваться в президенты Украины

Валерий Залужный не намеревается участвовать в президентских выборах на Украине. Как заявил бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании, он не признает никаких идей проведения выборов в данный момент.

Ранее французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду Залужного, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост президента Украины. Утверждалось, что украинский посол в Лондоне - основной претендент на высший пост в стране.

Залужный эту информацию опроверг. По его словам, каждый, кто получает предложение от якобы его имени присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Экс-главком ВСУ заявил, что не создает ни штабов, ни партий и не имеет связей с какой-либо политической силой, передает ТАСС.