Зеленский утвердил план спецопераций СБУ против России

Владимир Зеленский утвердил план спецопераций Службы безопасности Украины против России. Как сообщил украинский лидер в Telegram, план обсуждался на его встрече с главой СБУ Василием Малюком.

Как сказал Зеленский в ходе вечернего обращения, он согласовал с СБУ некоторые планы. По словам украинского лидера, это ассиметричные ответы Украины "на российскую войну".

Зеленский также сообщил, что Вашингтон разблокировал возможность закупки Киевом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. В то же время глава киевского режима признал, что перед Украиной остро стоит вопрос финансирования.