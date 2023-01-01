Прославившийся после "голой" вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio упал с 3 этажа в Париже? Вот что произошло на самом деле

Вечером 8 октября появились тревожные новости, якобы российский рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев), участвовавший в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, экстренно госпитализирован в Париже. Говорилось, что музыкант упал с высоты третьего этажа.

О произошедшем рассказала подруга музыканта. По ее словам, ни денег, ни страховки у Николая нет.

"Вчера ночью случилось ужасное! Мой близкий друг Vacio упал сквозь стеклянную крышу примерно с трёх этажей вниз. Его госпитализировали, сейчас он в реанимации в тяжёлом состоянии, и серьёзными травмами. Страховки у него нет, поэтому ситуация очень сложная в самое ближайшее время откроем сбор, чтобы покрыть расходы на лечение, кто может помочь пишите мне", — сообщила девушка.

Однако не прошло и часа, как стало известно, что Vacio устроил очередную провокацию. Рэпер и его друзья распространили информацию о падении ради эпатажа и сбора средств. Все оказалось постановкой.

Напомним, скандальную известность Vacio обрел после резонансной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года, на которую музыкант пришел полностью обнаженным, надев лишь носок на гениталии. Провокационный костюм рэпера признали мелким хулиганством, он получил 15 суток ареста, а когда они истекли — еще 10 суток за то же правонарушение. После этого Vacio вручили повестку в военкомат, но он уехал из России.