Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников

8 октября с 20:00 до 23:00 по московскому дежурными средствами ПВО перехвачены 27 вражеских дронов. В Минобороны сообщили об уничтожении:

— десяти БПЛА над территорией Брянской области;

— шести БПЛА над территорией Ростовской области;

— трех БПЛА над территорией Белгородской области.

По четыре беспилотника сбиты над территориями Воронежской и Курской областей.

В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове Курской области произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Погибших и пострадавших нет, добавил он.