Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что достигнуты договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы урегулирования конфликта в Секторе Газа. Об этом 9 октября американский лидер объявил в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента США, это означает, что все заложники будут освобождены "очень скоро", а Израиль отведет свои войска на согласованную линию.

"Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех окружающих стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось", — написал Трамп.

6 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.