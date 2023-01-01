Израиль и ХАМАС договорились о мире: Нетаньяху празднует "моральную победу"

Делегации Израиля и ХАМАС достигли соглашения по первой части мирного плана. Об этом сообщили в МИДе Катара, который выступает посредником на переговорах.

Позже информацию подтвердил и президент США. Дональд Трамп сделал экстренное заявление во время рабочей встречи в Белом доме, после того как получил записку от госсекретаря Марко Рубио. Американский лидер добавил, что может сам отправиться в регион в конце недели.

По имеющимся данным, в ближайшие дни ХАМАС освободит всех израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключённых. Впрочем, на свободу не выйдут участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Со своей стороны, ЦАХАЛ отведёт войска из города Газа к согласованным линиям. И на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава. Израильский премьер Нетаньяху назвал соглашение "моральной победой" еврейского государства. И намерен утвердить его сегодня на заседании правительства.