Совфед предложил завершить эксперимент с самозанятостью

Совет Федерации порекомендовал кабмину проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход (так называемая самозанятость) и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году.

Согласно постановлению верхней палаты парламента по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития России Максима Решетникова, на которое ссылается ТАСС, Совфед предлагает подумать "о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников".

При этом Решетников на заседании Совета Федерации отмечал, что сохранение до 2028 года налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства.

В апреле руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец утверждал, что власти подумывают над ужесточением законодательных требований к самозанятым гражданам — не исключено, что им станет сложнее подтвердить соответствующий статус. Эксперт заявил, что в России 14 миллионов россиян со статусом самозанятых "где-то гуляют, не у станка стоят".

При этом с 1 октября в России стала действовать законодательная норма, согласно которой самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут взять кредитные каникулы. Сделать это разрешается раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов. Для самозанятых если сумма займа не должна превышать 10 миллионов рублей.