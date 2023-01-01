"Жалкий клоун": фанаты в ярости из-за мерзкой выходки рэпера Vacio

Накануне поздно вечером по соцсетям разлетелась новость о падении с большой высоты в Париже рэпера Vacio (настоящее имя – Николай Васильев). На фотографиях, которые появились в телеграм-каналах, было видно, как прославившегося после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой музыканта с разбитым лицом и завернутого в спасательное одеяло грузят в машину скорой помощи.

Новость подхватили СМИ. Появилось даже видео самого падения – видно, как Васио ходит по стеклянной крыше, а затем проваливается вниз и падает с большой высоты. Писали, что он в тяжелом состоянии. Друзья рэпера объявили сбор средств, потому что тот якобы находился во Франции без страховки.

Однако практически сразу стало понятно, что сообщения о госпитализации Vacio октябрьским вечером в Париже — фейк. Точнее, рэпер действительно падал с высоты, но произошло это еще в марте. Сейчас же он жив и здоров.

Спустя время Николай Васильев сам вышел на связь и признался, что информацию о его падении с большой высоты опубликовали только сейчас ради пиара нового клипа. Рэпер даже извинился, что "немножко поиграл чувствами", но сделал это так, что в искренность его слов верится с трудом. Опроверг музыкант и сбор средств. Он уверяет, что его друзья никому не давали реквизиты и никаких денег не получали.

Чудовищный поступок музыканта вызвал бурю обсуждения. В телеграм-канале рэпера Vacío многие фанаты обвинили его в наплевательском отношении к своим фанатам, которые искренне испугались за его жизнь и здоровье. Вот лишь малая, самая приличная часть комментариев:

"Ну и жалкий клоун",

"Да [дурак] ты в любом случае, даже не открою эту песню теперь после такой [фигни]",

"О тебе забудут так же молниеносно, как и вспомнили, потому что ты всё равно ноль: и медийно и творчески)) Расслабь булки, шалость удалась, на пару часов напомнил о нуле",

"Это днище. Внимание можно привлечь другим способом. Это мерзко",

"Ты подстроил и развел хайп самым некрасивым способом. Развел людей на чувства и сострадание, я была готова переводить деньги. Это мерзко. Сам по себе ход по привлечению внимания крайне бесчеловечный, грязный",

"Ну и [гад] на чувствах людей играть, которые действительно волновались, на смерти не шутят, это не смешно",

"Это действительно мерзко. Нельзя обманывать настоящие теплые чувства других людей. Жив, здоров, решил примитивно похайпиться. Вот истинное "лицо" и отношение к публике".

Скандальную известность Vacio обрел после резонансной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года, на которую музыкант пришел полностью обнаженным, надев лишь носок на гениталии. Провокационный костюм рэпера признали мелким хулиганством, он получил 15 суток ареста, а когда они истекли — еще 10 суток за то же правонарушение. После этого Vacio вручили повестку в военкомат, но он уехал из России.