SHOT: Михаилу Шуфутинскому сделали операцию

Ещё весной у Михаила Шуфутинского обнаружили опухоль. Позже было принято решение о хирургическом вмешательстве, так как был риск, что новообразование — злокачественное.

Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали, сообщает SHOT. Летом Михаил Шуфутинский вернулся к выступлениям и сейчас активно гастролирует по стране. Однако прославленному артисту рекомендовали наблюдаться у онколога. О хирургическом вмешательстве из-за подозрения на рак стало известно лишь сейчас.

Напомним, что недавно Михаил Шуфутинский получил российский паспорт. Не многие знают, что у 77-летнего певца, который уехал из СССР в США в 1981 году, а спустя девять лет вернулся, до сих пор не было гражданства России. В нашей стране исполнитель хита про третье сентября все эти годы находился с постоянным видом на жительство.

Однако в 2022 году у Шуфутинского истек срок действия американского паспорта, и певец решил все же обзавестись российским гражданством. Говорят, что заветный паспорт шансонье получил 24 августа.