Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на очередной вопрос о его попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной довольно странно.

Американский политик вместо ответа по существу заговорил про свои заслуги в улучшении жизни США: "Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам".

Как сообщает Fox News, о процессе и результативности своих усилий по урегулированию украинского кризиса Трамп так ничего и не сказал.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что импульс к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, который появился после личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.

Отказались признать миротворческие заслуги и в Верховной раде. Украинский парламент не принял постановление о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Сам американский лидер пытается убедить, что ему и не хочется получить эту награду, хотя он "остановил семь войн".