Гузеева уличила Кудрявцеву в лицемерии:"Тревожусь о твоем ментальном здоровье"

В Сети судачат, что в отечественном шоу-бизнесе закончилась очередная дружба. Лариса Гузеева обиделась на Леру Кудрявцеву, с которой только недавно проводила время в Болгарии.

Дело в том, что в новом выпуске шоу "Звезды сошлись", ведущей которого является Лера Кудрявцева, обсуждали скандал, связанный с рекламой вилл на Бали. Тогда, напомним, Лариса Гузеева намекала, что сама так же приобрела роскошную недвижимость и всем советовала, но это оказалось рекламным трюком.

Сейчас, увидев передачу, Лариса Гузеева не сдержалась и в свойственной себе манере обвинила ведущую в лицемерии. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала данные, что якобы сама Кудрявцева рекламировала этих же людей, но в своем шоу об этом говорить не стала.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир", - обратилась к, вероятно, уже бывшей приятельнице Лариса Гузеева.

