ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах финских военных в Карелии в ходе Великой Отечественной.

Оккупанты, вступившие в войну на стороне нацистской Германии, не уступали фашистам в садизме и жестокости. Согласно рассекреченным материалам, летом 1944-го у деревни Пуско-Сельга в районе Котаярви финны изувечили и убили более 80 раненых красноармейцев - их заживо сжигали, выкалывали глаза, вспарывали животы, разбивали головы прикладами.

Специальная комиссия установила, что зверские убийства - дело рук 1-го и 2-го батальонов 4-го пехотного полка 8-й финской пехотной дивизии. Возглавлявший полк Сакари Симелиус после войны стал командующим Вооруженными силами Финляндии.