Снег в Москве может выпасть уже в октябре, однако устойчивого снежного покрова пока ожидать не стоит. Об этом рассказал в четверг, 9 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, снег в столичном регионе в октябре может выпасть, потому что температура начнет снижаться уже со следующей недели — с 13 октября. Хотя "условий для выпадения осадков существенных не будет, но в принципе это не исключено", тем более что снег в октябре не является редкостью для Москвы и Подмосковья.

При этом снежный покров на текущий момент наблюдается уже на 60% территории России. Например, в Якутии его высота составляет тут уже 13-18 сантиметров, на Таймыре — 14-16 сантиметров. Практически весь Дальневосточный и Сибирский федеральные округа находится под снегом, как и восток Уральского, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что водителям в Москве и Подмосковье можно не переживать о переобувке автомобилей до 20 октября. Лишь после этой даты рекомендуется внимательно следить за прогнозом погоды — менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже пяти-семи градусов.

До того россиянам сообщили, что предстоящая зима может оказаться морознее предыдущей. Однако в марте 2026 года на большей части территории России среднемесячная температура, как ожидается, будет выше нормы.