Россиян предупредили о мошеннической схеме со сдачей анализов

В России активизировались злоумышленники, которые обзванивают пенсионеров под видом сотрудников поликлиники и просят назвать персональные данные — якобы для пересдачи анализов. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел России.

Как уточнили в ведомстве, у доверчивых пенсионеров выманивают персональные данные под предлогом заполнения анкеты, якобы необходимой для пересдачи анализов.

Затем жертве начинают звонить люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур и обвиняют гражданина в финансировании запрещенных организаций. Якобы для пресечения преступных действий нужно внести деньги на "безопасный счет".

Россиянам напоминают, что крайне важно сохранять бдительность и здравый смысл, никому не сообщать свои персональные данные по телефону, сообщает РИА Новости.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что в крупных российских городах активизировались "Остапы Бендеры". Только они переквалифицировались на инструменты XXI века — криптовалюты и высокотехнологичные проекты.

Также в МВД предупредили, что мошенники используют схему выманивания личных данных и средств у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. В действительности такая процедура в государственной системе услуг не предусмотрена.