Алла Довлатова стремительно лысеет после пластики, но не отчаивается: "Через пять лет у меня будет грива!"

У Аллы Довлатовой выпадают волосы. Актриса во всём винит ковид и пластику. Точнее, наркоз, который предшествовал операции.

"Ну вы знаете, у меня очень много выпало волос после двух ковидов, потом мои же пластические операции - это наркозы. Получается, они тоже дали. И у меня реально полголовы вообще ушло", - жалуется Довлатова.

Недавно актриса решила освежить лицо. И для этого пришлось поискать места на собственном теле, где скопился излишек жира.

"И у меня было: в одном месте жирок берут, в другое сажают. Липофилинг. Я делала в лицо, в руки", - откровенно рассказывает Довлатова.

Откуда этот жирок берут, уточнять не будем. Наверняка вы и сами догадались. Обновлённое лицо очень обрадовало Довлатову. Но, к сожалению, не обошлось без побочных явлений - на голове телеведущей стали редеть волосы.

"Тут наслоение разных факторов. И стресс для организма, операция, плюс анестезия. То есть какие-то препараты, это действие на организм. Плюс зона отслойки где? Рядом с волосами, то есть приток крови к волосам ограничен. Те же антибиотики принимаются после операции. Всё это в совокупности. Если есть какая-то предрасположенность к выпадению волос, то это обязательно будет", - объясняет пластический хирург Ольга Ованесова.

Ещё совсем недавно волосы были предметом её гордости. Но после 17-дневного курса антибиотиков начались проблемы. Впрочем, Довлатова не из тех, кто легко сдаётся. и к парикам присматриваться не собирается. Она снова обратилась к врачам.

"Мне пообещали, что через пять лет у меня будет грива. Да, но я делаю каждый день всё, что мне прописывают. Я маски делаю дома, шампунями специальными мою. Ну, то есть я очень дисциплинированная", - говорит Довлатова.

В комментариях подписчики намекают на то, что Довлатовой пора бы остановиться с пластикой, тогда и с причёской будет полный порядок. Но как остановиться, если каждая операция - это маленькая победа над временем.

В ближайшее время кардинальным улучшайзингом Довлатова заниматься не намерена.

"Сейчас пока нет, пока волосы лечу. Пока нельзя. Ха-ха-ха", - шутит она.

Для Довлатовой регулярное обновление собственной внешности - своеобразная инвестиция. Новое лицо - новые проекты.

