Открыт прием заявок на участие в Фестивале православной культуры

Объявляется прием заявок на XI Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София-2025".

Прием работ проходит с 1 октября по 15 ноября 2025 года включительно.

Фестиваль направлен на поддержку творчества в малых городах и сёлах России, сохранение местных традиций, развитие народной культуры и укрепление межрегиональных культурных связей.

К участию приглашаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители из малых городов и сельских поселений России в двух возрастных категориях:

— Детская (10-17 лет);

— Взрослая (от 18 лет).

Конкурсные направления:

— Вокал (в составе хора, ансамбля, трио, дуэта или соло) по номинациям: "Народный вокал", "Академический вокал", "Духовная музыка", "Церковные хоры";

— Вокал в номинации "Патриотическая бардовская песня" совместно с Культурным благотворительным фондом "Клуб авторской песни "Гнездо глухаря";

— Игра на музыкальных инструментах (в составе оркестра, ансамбля, трио, дуэта или соло) "Народные инструменты", "Симфонические инструменты", "Фортепиано";

— Хореография в номинации "Хореографическое исполнение".