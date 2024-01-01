Стартовал прием заявок на IX Всероссийскую премию "Ключевое слово"

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявляет о начале приема заявок на IX Всероссийскую общественную премию за сохранение языкового многообразия Российской Федерации "Ключевое слово".

Прием заявок продлится до 10 ноября 2025 года.

Конкурс проводится в восьми номинациях: лучшие цифровые проекты (мобильные приложения, машинные переводчики, программы для ПК), лучший издательский проект, лучший научный проект, лучшая социальная инициатива, сохранение языков коренных малочисленных народов, за особые заслуги, лучший блог в сфере сохранения языков народов России и специальная номинация "Социально ответственный бизнес".

К участию принимаются проекты, реализованные в 2024–2025 годах, которые ранее не участвовали в конкурсе. Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте ФГБУ "Дом народов России".

Цель премии — поддержать и повысить статус общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия России, путем поощрения лучших проектов и практик, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.