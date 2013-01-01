Кончаловского спросили про дочь Высоцкой, которая много лет в коме: сказал одну фразу

Дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Марии в этом году исполнилось 26 лет. Однако 12 из них она находится в коме.

В 2013 году режиссер и актриса вместе с детьми попали в страшную автомобильную катастрофу, жертвой которой оказалась именно Мария. Она получила сильнейшую черепно-мозговую травму, медики поместили ее в искусственную кому, в которой та находится до сих пор.

В новом интервью у Егора Кончаловского спросили о том, как обстоят дела у его младшей сестры. Тот сказал лишь одну фразу. "Про Машу лучше спрашивать у Юли", - коротко отметил режиссер.

А вот о ее брате Петре, которому 23 года, Егор Кончаловский высказался подробнее. "Петя живет на Николиной горе, он огромный здоровый парень с басом. Мы с ним созваниваемся иногда. По профессии архитектор, едет скоро учиться в Италию", - сообщил Кончаловский Starhit.

Отметим, что сами Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не распространяться о состоянии дочери. Однако в недавнем интервью Кончаловский заявил, что для него главная цель в жизни - увидеть Марию живой и здоровой. Режиссер подчеркнул, что пока есть хотя бы малейшая надежда, он не остановит свою борьбу.