Кремль объяснил, зачем Путин встретится с Алиевым

Российская сторона готовится к встрече главы государства Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, испытывая оптимизм. Об этом рассказал в четверг, 9 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, лидеры России и Азербайджана обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и "проговорят те проблемные моменты, которые есть".

До этого Путин и Алиев общались по телефону — разговор был "хороший, позитивный, конструктивный", заявил Песков. Что касается предстоящей личной встречи, от выводов и прогнозов он воздержался: "Посмотрим на результаты" (цитаты по "Интерфаксу").

Месяцем ранее Владимир Путин, комментируя состояние российско-азербайджанских отношений, отмечал, что в диалоге государств всегда бывают какие-то вопросы с учетом текущей ситуации. Однако фундаментальные отношения и взаимный интерес все расставят на свои места, заявил президент России.

При этом Дмитрий Песков признавал, что нынешний период в отношениях с Азербайджаном весьма сложен. Однако он подчеркивал, что для сохранения контактов между Москвой и Баку имеется прочная основа и совпадение интересов, а также взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении.