Появление неопознанных беспилотников над европейской территорией — это элемент гибридной войны. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По утверждению политика, которое приводит Politico, цель этой "последовательной и нарастающей" компании — посеять разногласия в Евросоюзе и ослабить поддержку Украины.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что над Европой "происходит нечто новое и опасное", а затеяно это для того, "чтобы вывести из равновесия наших граждан, проверить нашу решимость".

При этом обвинять Россию напрямую глава ЕК, которой в течение дня предстоит выдержать голосование Европарламента по вотуму недоверия, не стала.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что нет никаких оснований обвинять Россию в ситуации с дронами в Европе. Он посоветовал политикам в Евросоюзе "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с Россией каждый запуск беспилотника.

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, назвал главным в ней то, чтобы европейцы "боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню". По его мнению, лишь тогда в Европе поймут, что такое война, а затем "оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови".