Переговоры с Рахмоном и участие в саммите станут главными событиями визита Путина в Душанбе

С начала года это уже четвертая встреча лидеров России и Таджикистана. Последний раз они виделись в сентябре в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС. Кроме того, Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели четыре телефонных разговора. Все это свидетельствует о высоком уровне отношений, которые продолжают активно развиваться.

Центральные телеканалы Таджикистана ведут прямую трансляцию официальной встречи Владимира Путина. Вот его автомобиль въезжает на площадь перед Дворцом нации, резиденции президента Таджикистана. Эмомали Рахмон встречает российского лидера у парадной лестницы. Короткое приветствие. И официальная церемония встречи начинается.

Далее лидеры России и Таджикистана идут привествовать почетный караул, расположенный по периметру площади. Затем уже следует процедура представления официальных делегаций обеих стран. А завершает этот церемониал - почетный караул, который покидает дворцовую площадь парадным маршем.

Деловая часть предполагает переговоры сначала в узком составе. Затем в расширенном. В Душанбе вместе с российским президентом приехали руководители десяти министерств. В том числе представители экономического блока правительства. Товарооборот между Россией и Таджикистаном уверенно растет и приближается уже к двум миллиардам долларов. Однако, подчеркивает Путин, это явно не предел.

"Мы выполняем все договоренности, все фундаментальные наши цели, заложенные еще в договоре о дружбе от 1993 года. И действительно, я с вами полностью согласен, отношения развиваются весьма позитивно. Причем по всем направлениям. В ходе этого визита мы тоже запланировали ряд шагов. Должны определить направления по нашим будущим шагам. И это, безусловно, будет сделано, поскольку наши команды к этой встречи очень хорошо подготовились", - сказал Путин.

Укрепляются и культурно-гуманитарные связи. В Таджикистане успешно работают филиалы ведущих российских вузов. В Душанбе начинается строительство образовательного центра для одаренных детей и нового здания для Государственного русского драматического театра имени Маяковского.

Еще одно важнейшее направление - сотрудничество в области безопасности. В регионе ее обеспечивает 201-я российская военная база. Работа ведется совместно с армией Таджикистана, модернизировать которую помогает наша страна.

По итогам переговоров ожидается подписание целого ряда документов. И заявление лидеров России и Таджикистана для прессы. После чего Владимир Путин и Эмомали Рахмон примут участие во втором саммите Россия-Центральная Азия. И тут в числе главных будут вопросы безопасности региона с учетом ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. По итогам планируют утвердить план совместных действий, рассчитанный до 2027 года. Кроме того, у президента России запланирована встреча с президентом Азербайджана. Как заявили в Кремле, речь на ней пойдет о двусторонних отношениях.