Российские ученые научились выращивать морские деликатесы на специальных фермах

Этой молоди гребешка предстоит еще зимовать на глубине. Так они в безопасности, их не съедят другие подводные обитатели. Технологию выращивания и воспроизводства популяции морских деликатесов здесь, на заводе в поселке Славянка, уже отработали до мелочей.

Примерно до года мальки живут в садках, затем их готовят к новому, уже более самостоятельному этапу. Но для начала подросшие ракушки тщательно перебирают.

Пока этот годовалый гребешок рос в море, у него образовались наросты. Это черви. Произошло это из-за аномально теплой погоды в этом году. И если сейчас его не очистить, то в дальнейшем ракушке будет сложно развиваться.

Гребешку устраивают душ, сбивая сильным напором всех нежелательных обитателей. И уже чистого взвешивают. Тем временем огромных ваннах подросли тысячи особей другого морского деликатеса. Это целый завод по выращиванию трепанга. Растут на специальных субстратах и питаются тем, что обычно едят в дикой природе: водорослями, моллюсками, илом и даже глиной. Кормовая смесь здесь исключительно собственного производства.

Для каждого на морских огородах - свой участок. Гребешок, например, любит песчаную поверхность. Более 11 тысяч ракушек высаживают так называем пастбищным способом. Гребешки врассыпную плывут ко дну, где будут расти до товарных размеров. А вот трепангу нужна трава, где можно спрятаться. Погружают молодь в специальных мешочках.

Собирать урожай специалисты будут через два-три года. И если трепанг в основном идет на экспорт, то весь полученный гребешок остается на внутреннем рынке.

"Наш потребитель в основном ест только пятак, но вообще вкусно здесь все, при правильном приготовлении здесь все съедобно, кроме жабр", - говорит Станислав Лузгин, руководитель предприятия аквакультуры по выращиванию гидробионтов.

Промысловая добыча и трепанга, и гребешка в России запрещена. Поэтому только благодаря морефермам деликатесы попадают на столы потребителей. Кроме того, такая работа значительно помогает пополнить естественную популяцию этих морских обитателей.