Попытку вторжения в Успенскую Почаевскую лавру пресекли студенты духовной семинарии

Попытку вторжения в Успенскую Почаевскую лавру на западе Украины пресекли студенты духовной семинарии.

Группа мужчин в сопровождении полиции срезала болгаркой замок на воротах обители и вошла во двор одного из корпусов. Однако путь неизвестным преградили монахи и учащиеся. После долгой перепалки непрошеных гостей силой выдворили на улицу. Но захватчики пообещали вернуться с подкреплением.

Накануне СБУ и полиция провели обыск в монастырском храме всех святых. По официальной версии, силовики искали документы, которые могли бы подтвердить нарушения в оформлении права собственности со стороны канонической церкви.