В Москве подвели итоги второго международного симпозиума "Создавая будущее".
На площадке национального центра "Россия" собрались более 7 тысяч участников из 86 стран. В их числе - эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Обсуждали гуманитарное взаимодействие в многополярном мире, трансформацию социума, инновации и развитие искусственного интеллекта. Так, например, речь зашла про угрозу дипфейков.
"Это системная работа и натовцев и киевского режима, которые используют и это в качестве способа нападения на нашу страну. И, возможно, оказавшись на этой передовой одними из первых, мы выработаем иммунитет тоже одними из первых и наработаем как опыт, так и способы изобретем массового ответа", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.