В Москве подвели итоги второго международного симпозиума "Создавая будущее".

На площадке национального центра "Россия" собрались более 7 тысяч участников из 86 стран. В их числе - эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Обсуждали гуманитарное взаимодействие в многополярном мире, трансформацию социума, инновации и развитие искусственного интеллекта. Так, например, речь зашла про угрозу дипфейков.