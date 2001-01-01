Бывший муж высказался о Толкалиной: "Люба, к сожалению, обижена на меня"

Любовь Толкалина известна не только своими ролями, но и продолжительными отношениями с режиссером, продюсером Егором Кончаловским. В 2001 году актриса родила от него единственную дочь Марию Михалкову-Кончаловскую.

Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Однако постепенно отношения пары сошли на нет. Несколько лет назад Толкалина и Кончаловский объявили о расставании. Впоследствии в одном из интервью актриса признавалась, что предложение режиссера подписать брачный контракт стало для нее ударом.

А вот сам Егор Кончаловский не видит в этом ничего ужасного. По его мнению, брачный контракт всего лишь средство и способ хорошо расстаться. "Наверное, действительно, — это один из моментов, которые ее обидели. Люба, к сожалению, вообще, обижена на меня", - констатировал режиссер.

Он отметил, что Любовь Толкалина обладает импульсивной и эмоциональной натурой, но с практичностью у нее проблем нет. "Пока жила со мной, купила три квартиры, построила два дома. Так что не только для меня это было нужно, но и для нее", - отметил Кончаловский, подразумевая брачный договор.

Также режиссер заявил, что Толкалина забывает о договоренностях, передает Starhit. "Когда мы расставались, я повел ее к нотариусу и зафиксировал на бумаге то, что обязуюсь сделать. Какие-то вещи, от которых мог спокойно отказаться, мы же не были официально женаты. И я продолжаю все выполнять. Поэтому, считаю, брачный контракт — вещь нужная", - заключил кинодеятель.