Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Станкостроение — ключевая машиностроительная отрасль, которая критически важна для обеспечения технологического суверенитета России. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве действуют свыше 70 компаний, которые занимаются производством станков и роботической техники. Благодаря поддержке города, в прошлом году их выручка превысила 18 миллиардов рублей — это почти на 43 процента больше, чем за предыдущий.

Мэр подчеркнул: поддержка таких компаний — это инвестиция в будущее столицы, опора новой промышленной политики мегаполиса. А также новые рабочие места и независимость от импортных решений.

