В США узнали о планах НАТО разрешить своим пилотам сбивать российские самолеты

В Североатлантическом альянсе активно обсуждают более решительные меры в ответ на "российскую угрозу". Об этом рассказали источники из числа представителей НАТО.

По словам собеседников Financial Times, в военно-политическом блоке обсуждают, в числе прочего, размещение боевых беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для натовских пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те смогли открывать огонь по российским воздушным судам.

В качестве альтернативного варианта НАТО рассматривает проведение военных учений на границе с Россией, особенно на "отдаленных и неохраняемых участках границы".

Наряду с этим в альянсе задумались над систематизацией "правил взаимодействия на восточном фланге". Говоря о возможном разрешении пилотам НАТО стрелять по российским самолетам, одни члены блока требуют делать это на основании всего лишь визуального подтверждения наличия угрозы. Другие страны предлагают разрешать открывать огонь на основе данных радара или "предполагаемой опасности, определяемой направлением или скоростью движения вражеского объекта".

В Кремле ранее подчеркивали, что полеты российских военных самолетов осуществляют в строгом соответствии с международными правилами. Заявления, звучащие со стороны НАТО, безответственны и провокационны.

Российский посол в Париже Алексей Мешков напомнил, что самолеты стран Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России, но при этом их никто не сбивает. Если же НАТО позволит себе подобные действия в отношении российских самолетов, "это будет война".