Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас подтвердила, что российские военные активно продвигаются в зоне специальной операции.

Как заявила глава евродипломатии в интервью Die Zeit, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии в одиночку противостоять российской армии — так Каллас объяснила необходимость сохранения политики Евросоюза по поддержке киевского режима.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что участники спецоперации достойно выдержали главный экзамен — на верность Отчизне. Бойцы ВС России отстаивают национальные интересы и суверенитет нашего государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что российская армия существенно превосходит украинскую на поле боя. По его словам, ВС России имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях — в четыре-шесть раз.