Кончаловский объяснил, почему отказал Машкову

Егор Кончаловский скоро выпустит на экраны фильм "Авиатор" с Константином Хабенским и Александром Горбатовым в главных ролях. Работа над лентов продолжалась на протяжении нескольких лет. Например, один кастинг, по словам Кончаловского, был "бешеный" и длился три месяца. Очень долго искали исполнительницу главной роли.

Сын Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой прославился в качестве режиссера, однако проявил себя и как продюсер. Тем не менее, работать в театре, как его отец или дядя Никита Михалков, Егор не хочет. Он объяснил, почему:

"Знаете, я же самозванец. Очень профессиональный человек, но самозванец. Кино позволяет спрятаться за массой вещей. Если что-то вдруг не получилось, можно скрыться за монтаж, за звук, поправить, урезать, увеличить. В театре такого нет, в театре все честно. И я боюсь театра".

Кончаловский рассказал, что недавно Владимир Машков предложил ему поставить в театре спектакль, но он отказался, сообщает Starhit. "Я его хотел на одну роль пригласить, не в "Авиаторе", и мы разговорились. И я ему честно сказал: пока боюсь. Хотя слово "пока" уже вредное в моем случае", - констатировал Егор Кончаловский.