Запевшего Диброва подняли на смех: "Расхорохорился петушок, пошёл по курятнику"

Дмитрий Дибров запел. Нет, вообще-то, телеведущий поёт давно. Но чтобы так, на сцене, да в белой рубашке. Такого себе Дмитрий Александрович давно не позволял. А что, есть повод. Дибров похудел, посвежел и выбрался в караоке. Съемочная группа "ТВ Центра" оказалась тут как тут. И ни слова про развод!

"Видимо, вы выросли на моей передаче. И вы понимаете, что не надо залезать в такие области, где человеку больно. Нет, вы очень себя тактично вели", - похвалил нас Дибров.

Сопровождали телеведущего снова близняшки, но уже не те, с которыми он в последнее время появляется на красных дорожках. Неудивительно, что душа у мужчины поёт.

"Мне одному кажется, что Дмитрий Дибров поёт на каком-то, знаете, выдуманном английском? Как в детстве мы выдумывали. Ни слова просто не понимаешь, что он там говорит", - смеется блогер Юрий Солодов.

В комментариях под видео с поющим Дибровым настоящее раздолье. Женщины настолько прониклись его вокальными данными, что не сдерживают эмоций.

- Рога пробили мозги… Неужели не понимает, что смешон до ужаса?!

- О, песня есть. Пора в тур по России, кастинговать новых "полин".

"Давайте спросим у этих людей, когда они приходят в караоке, как они там поют. Давайте не будем говорить, как они там поют - плохо поют. Очевидно, все в караоке приходят для того, чтобы поорать", - защищает Диброва певец и блогер Влад Кудинов.

Человек всегда поёт громче всего в тот момент, когда ему очень хочется молчать. Кто-то, может, и ходит поорать, а кто-то надевает белую рубашку, брюки модного фасона и исполняет зарубежный хит под аккомпанемент живого бэнда.

"Расхорохорился петушок, пёрышки почистил и пошёл по курятнику. Сейчас у меня такое ощущение. Ну дай бог, чтобы это как-то, скажем так, зашило все вот эти раны, которые у него есть", - говорит про Диброва певица Анна Калашникова.

Дибров поёт, комментаторы шутят, а мы фиксируем.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр"