Венгрию уговорили согласиться на запрет импорта СПГ из России

Власти Венгрии согласились не требовать внесения исключений в следующий, 19-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России. Речь идет о продвигаемом Еврокомиссией положении про полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года.

Как утверждают источники портала EUObserver, прежде официальный Будапешт протестовал против тотального запрета, настаивая на получении исключений для себя. Однако на встрече послов государств — членов Евросоюза ситуация изменилась: представитель Венгрии уже "не выступил с возражениями".

Однако достичь полного консенсуса по санкционному пакету пока не удается из-за возражений Словакии и Австрии. Братислава выступает против запрета импортировать российские энергоносители, а Вена требует разморозить 2 миллиарда евро из российских активов, чтобы передать их Raiffeisen Bank.

Ранее источники отмечали, что принятию санкционного пакета Евросоюза препятствует Венгрия, но у венгерских властей есть нарекания лишь к отдельным его положениям — это возможно урегулировать. В то же время позиция Словакии грозит затянуть обсуждение новых рестрикций до саммита лидеров ЕС, запланированного на 23-24 октября.

При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас уверяла, что Венгрия и Словакия не подлежат санкциям за приобретение российских энергоносителей. Однако, как заявила политик, Будапешт и Братислава "должны действительно использовать альтернативы, которые предоставляют им соседи, чтобы избавиться от российской нефти и газа".