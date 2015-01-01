Дженнифер Энистон сорвалась из-за вопроса о нерожденных детях: "Какого черта?!"

В этом году одной из самых востребованных и успешных комедийных актрис Голливуда Дженнифер Энистон исполнилось 56 лет. Она была дважды замужем, но детей так и не родила.

С первым мужем Брэдом Питтом Дженнифер Энистон планировала завести малыша, но ждала, когда супруг закончит съемки в фильме "Мистер и миссис Смит", чтобы можно было на время уединиться вдвоем и посвятить время семье. Однако тогда ее мечтам не суждено было сбыться. На съемочной площадке Брэд встретил красотку Анджелину Джоли, между ними завязался роман, и вскоре Дженнифер осталась одна.

Спустя десять лет после предательства мужа Энистон открыла свое сердце другому мужчине. В 2015 году она вышла замуж за Джастина Теру. Но трехлетний брак распался, артисты просто не сошлись характерами. Детей завести они не успели.

После развода журналисты спрашивали у Энистон, почему она не родила. Некоторые даже обвиняли актрису в ненависти к детям. Беспардонные вопросы так надоели актрисе, что в новом интервью она откровенно рассказала о своей боли. Оказалось, Дженнифер годами пыталась зачать ребенка, причем прибегала к самым разным способам, но ей это так и не удалось.

"Они не знали мою историю, не знали, через что мне пришлось пройти за последние 20 лет, чтобы попытаться создать семью, потому что я не рассказываю им о своих проблемах со здоровьем. Это никого не касается. Но наступает момент, когда ты уже не можешь не слышать эти разговоры о том, что у меня не будет ребенка, не будет семьи, потому что я эгоистка и трудоголик. Это влияет на меня — я всего лишь человек. Мы все люди. Поэтому я подумала: "Какого черта?!" - сорвалась Дженнифер Энистон в беседе с Harper’s Bazaar.

