Турнир по паделу "Москва-2025" пройдет в "Лужниках" с 21 по 26 октября

С 21 по 26 октября в спортивном комплексе "Лужники" пройдет Международный турнир по паделу "Москва – 2025", он объединит ведущих игроков из Европы, Латинской Америки и Африки.

"В первые четыре дня соревнований во Дворце тенниса "Лужники" состоятся квалификационные матчи. Шоу-корт для центральных встреч установят в универсальном спортивном зале "Дружба". Всего на турнире выступят 120 спортсменов (по 60 мужчин и женщин), представляющих три континента и шесть стран: Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию", – говорится в сообщении.

Мужской и женский турниры пройдут по олимпийской системе (на выбывание), начиная со стадии одной восьмой финала. Им предшествует отборочный турнир с той же стадии. Вход на соревнования осуществляется по билетам. Трансляции матчей "Москвы-2025" можно будет увидеть онлайн и в эфире федеральных телеканалов.

В сентябре 2024 года турнир прошел в Международном центре бокса в "Лужниках" и собрал более 2,5 тыс. зрителей на трибунах и миллионы – у телеэкранов. В мужской и женской сетках приняли участие 64 игрока из шести стран мира. Организатор – Общероссийская общественная организация "Федерация падел России" при поддержке столичного департамента спорта.